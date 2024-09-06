Германия передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000

Гаубицы Panzerhaubitze 2000. Фото:

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Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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Також ФРН у співпраці з Данією та Нідерландами передадуть українським Силам оборони ще 77 танків Leopard 1A5. Про надання техніки у ході засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Spiegel.

За його словами, вартість переданих гаубиць становитиме 150 млн євро. Шість машин направлять до України в цьому році, а ще шість — у наступному.

Щодо танків «Леопард», то союзники хочуть «якомога швидше» передати їх Україні.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що президент США Джо Байден 6 вересня оголосить про виділення нового пакета військової допомоги Україні суму 220 млн дол. Це сприятиме посиленню спроможностей для задоволення потреб України.

Джерело: Spiegel