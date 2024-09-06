США анонсували новий пакет допомоги Україні. Фото:

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Ракурс

Новий пакет військової допомоги Україні анонсували в ході засідання «Рамштайну».

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Президент США Джо Байден сьогодні, 6 вересня оголосить про виділення нового пакета військової допомоги Україні суму 220 млн дол. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання.

Мені приємно повідомити, що сьогодні президент Байден оголосить про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів США. Це збільшить можливості для задоволення зростаючих потреб України, — зазначив він.

Остін відзначив, що новий пакет безпекової допомоги сприятиме посиленню спроможностей для задоволення потреб України. Та наголосив, що нова допомога надійде в Україну у відповідністю зі «швидкістю війни».

Крім того, очільник американського Міноборони нагадав, що в червні після засідання «Рамштайну» США зобов’язалися надати Україні безпекову допомогу на суму понад 4 млрд дол.

Як відомо, сьогодні на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка є вже 24 за рахунком. Особливістю цього засідання зокрема є те, що в ньому бере участь український президент Володимир Зеленський, який вже виступив з промовою.

Нагадаємо, 23 серпня США оголосило про 64-й транш допомоги Україні вартістю 125 млн дол. До нового пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм, ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, броньовики HMMWV й боєприпаси до стрілецької зброї.