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Ракурс
Виктор Микита, фото: Виталий Глагола

Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОВА

6 сен 2024, 15:57
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Уряд сьогодні, 6 вересня, погодив рішення щодо звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За моєю інформацією, Віктор Микита … перейде працювати заступником голови Офіса Президента, замість Олексія Кулеби, якого призначили міністром розвитку громад і територій, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, Верховна Рада призначила низку нових міністрів.

Источник: Ракурс


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