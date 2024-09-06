Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОВА

Виктор Микита, фото: Виталий Глагола

https://racurs.ua/n199034-kabmin-soglasoval-uvolnenie-glavy-zakarpatskoy-ova.html

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Уряд сьогодні, 6 вересня, погодив рішення щодо звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За моєю інформацією, Віктор Микита … перейде працювати заступником голови Офіса Президента, замість Олексія Кулеби, якого призначили міністром розвитку громад і територій, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, Верховна Рада призначила низку нових міністрів.