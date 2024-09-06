Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОВА

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Віктор Микита, фото: Віталій Глагола
Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОВАhttps://racurs.ua/ua/n199034-kabmin-pogodyv-zvilnennya-golovy-zakarpatskoyi-ova.htmlРакурс
Уряд сьогодні, 6 вересня, погодив рішення щодо звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За моєю інформацією, Віктор Микита … перейде працювати заступником голови Офіса Президента, замість Олексія Кулеби, якого призначили міністром розвитку громад і територій, — зазначив нардеп.
Нагадаємо, вчора, 5 вересня, Верховна Рада призначила низку нових міністрів.