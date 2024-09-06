Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина получит новый пакет военной помощи от США

США объявили новый пакет военной помощи Украине

6 сен 2024, 18:53
999

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 250 млн доларів в межах президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA).


.

Про це сьогодні, 18 серпня, повідомляється на сайті Пентагону.

Це вже 65-й пакет допомоги, який надає Україні адміністрація Джо Байдена з серпня 2021 року.

Він включає:

  • ракети RIM-7 та підтримку протиповітряної оборони;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • броньовані військові автомобілі MRAP;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • патрульні катери;
  • морське навчально-тренувальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Зазначається, що цей пакет спрямований на задоволення найнагальніших військових потреб України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров