США объявили новый пакет военной помощи Украине

Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина получит новый пакет военной помощи от США
США объявили новый пакет военной помощи Украинеhttps://racurs.ua/n199039-ssha-obyavili-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 250 млн доларів в межах президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA).
.
Про це сьогодні, 18 серпня, повідомляється на сайті Пентагону.
Це вже 65-й пакет допомоги, який надає Україні адміністрація Джо Байдена з серпня 2021 року.
Він включає:
- ракети RIM-7 та підтримку протиповітряної оборони;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- протитанкові ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- броньовані військові автомобілі MRAP;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчально-тренувальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
Зазначається, що цей пакет спрямований на задоволення найнагальніших військових потреб України.
Загрузка...