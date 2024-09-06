США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США

https://racurs.ua/ua/n199039-ssha-ogolosyly-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 250 млн доларів в межах президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA).

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Про це сьогодні, 18 серпня, повідомляється на сайті Пентагону.

Це вже 65-й пакет допомоги, який надає Україні адміністрація Джо Байдена з серпня 2021 року.

Він включає:

ракети RIM-7 та підтримку протиповітряної оборони;

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

броньовані військові автомобілі MRAP;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

морське навчально-тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Зазначається, що цей пакет спрямований на задоволення найнагальніших військових потреб України.