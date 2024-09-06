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Уничтожение вражеской пушки, скриншот видео
FPV-дрон пограничников поразил вражескую пушку на юге Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199044-fpv-dron-pogranichnikov-porazil-vrajeskuu-pushku-na-uge-ukrainy-video.htmlРакурс
Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила та знищила ворожу гармату на півдні України
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Відповідне відео сьогодні, 6 вересня, опублікував Telegram-канал Сил оборони півдня України.
Внаслідок влучного застосування Fpv-дрона, було уражено гармату окупантів. Бойова робота триває! — зазначається в описі відео.
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