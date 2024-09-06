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Ракурс
Знищення ворожої гармати, скріншот відео

FPV-дрон прикордонників вразив ворожу гармату на півдні України (ВІДЕО)

6 вер 2024, 21:11
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Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила та знищила ворожу гармату на півдні України


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Відповідне відео сьогодні, 6 вересня, опублікував Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Внаслідок влучного застосування Fpv-дрона, було уражено гармату окупантів. Бойова робота триває! — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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