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Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Вадим Филашкин
Рашисты обстреляли Константиновку — трое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n199056-rashisty-obstrelyali-konstantinovku-troe-pogibshih-foto.htmlРакурс
На Донеччині троє людей загинули і ще трьох було поранено внаслідок обстрілу рашистами міста Костянтинівка.
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Про це сьогодні, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни обстріляли місто з артилерії. В результаті:
- загинули троє чоловіків віком від 24 до 69 років;
- ще три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу;
- пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.
Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно! — наголошує очільник ОВА.
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