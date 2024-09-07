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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Вадим Філашкін

Рашисти обстріляли Костянтинівку — троє загиблих (ФОТО)

7 вер 2024, 11:58
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На Донеччині троє людей загинули і ще трьох було поранено внаслідок обстрілу рашистами міста Костянтинівка.


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Про це сьогодні, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли місто з артилерії. В результаті:

  • загинули троє чоловіків віком від 24 до 69 років;
  • ще три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу;
  • пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.

Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно! — наголошує очільник ОВА.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Вадим Філашкін

Джерело: Ракурс


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