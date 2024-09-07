Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Вадим Філашкін

https://racurs.ua/ua/n199056-rashysty-obstrilyaly-kostyantynivku-troie-zagyblyh-foto.html

Ракурс

На Донеччині троє людей загинули і ще трьох було поранено внаслідок обстрілу рашистами міста Костянтинівка.

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Про це сьогодні, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли місто з артилерії. В результаті:

загинули троє чоловіків віком від 24 до 69 років;

ще три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу;

пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.