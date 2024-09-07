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Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Вадим Філашкін
Рашисти обстріляли Костянтинівку — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199056-rashysty-obstrilyaly-kostyantynivku-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
На Донеччині троє людей загинули і ще трьох було поранено внаслідок обстрілу рашистами міста Костянтинівка.
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Про це сьогодні, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни обстріляли місто з артилерії. В результаті:
- загинули троє чоловіків віком від 24 до 69 років;
- ще три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу;
- пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.
Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно! — наголошує очільник ОВА.
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