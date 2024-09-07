У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки

Наслідки російського ракетного удару по Павлограду, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199051-u-pavlogradi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky.html

Ракурс

У місті Павлограді на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 6 вересня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих, — зазначив він.

Крім того, ворог з вечора чотири рази бив по Нікополю.