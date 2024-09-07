У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки

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Наслідки російського ракетного удару по Павлограду, фото: ДСНС
У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атакиhttps://racurs.ua/ua/n199051-u-pavlogradi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky.htmlРакурс
У місті Павлограді на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 6 вересня.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих, — зазначив він.
Крім того, ворог з вечора чотири рази бив по Нікополю.
Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з’ясовуємо. Та головне — без жертв. В інших громадах району було тихо, як і на решті територій області, — розповів Лисак.
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