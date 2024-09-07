В Павлограде возросло количество пострадавших в результате российской ракетной атаки

У місті Павлограді на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 6 вересня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих, — зазначив він.

Крім того, ворог з вечора чотири рази бив по Нікополю.

Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з’ясовуємо. Та головне — без жертв. В інших громадах району було тихо, як і на решті територій області, — розповів Лисак.