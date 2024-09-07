Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Павлограду, фото: ГСЧС

В Павлограде возросло количество пострадавших в результате российской ракетной атаки

7 сен 2024, 09:26
999

У місті Павлограді на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 6 вересня.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих, — зазначив він.

Крім того, ворог з вечора чотири рази бив по Нікополю.

Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з’ясовуємо. Та головне — без жертв. В інших громадах району було тихо, як і на решті територій області, — розповів Лисак.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров