В Павлограде возросло количество пострадавших в результате российской ракетной атаки

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по Павлограду, фото: ГСЧС
В Павлограде возросло количество пострадавших в результате российской ракетной атакиhttps://racurs.ua/n199051-v-pavlograde-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-raketnoy-ataki.htmlРакурс
У місті Павлограді на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 6 вересня.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих, — зазначив він.
Крім того, ворог з вечора чотири рази бив по Нікополю.
Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з’ясовуємо. Та головне — без жертв. В інших громадах району було тихо, як і на решті територій області, — розповів Лисак.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...