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ВСУ установили автомат АК-47 на беспилотную платформу, скриншот видео
«Летающий автомат» впервые применили ВСУ против рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199060-letauschiy-avtomat-vpervye-primenili-vsu-protiv-rashistov-video.htmlРакурс
Українські військові вперше застосували проти російських загарбників літаючий автомат Калашнікова.
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Про це повідомляє німецьке видання Bild.
Таку зброю поставила на озброєння ЗСУ група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря, як безпілотник, що літає. У середині серпня такий комплекс уперше атакував позиції російських військ, — зазначає видання.
Зазначається, що такий літаючий автомат може керуватися із захищеної позиції за кілька кілометрів від оператора.
Експерт BILD Юліан Репке наголошує, що в такій розробці найскладніше — стабілізувати АК-47 під час стрільби, щоб дрон не відхилявся через віддачу і не було великого розкиду.
Поки що неясно, наскільки ефективно така зброя, чи поставлять її на серійне виробництво та в якому обсязі, — додає видання.
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