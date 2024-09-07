ЗСУ встановили автомат АК-47 на безпілотну платформу, скріншот відео

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Ракурс

Українські військові вперше застосували проти російських загарбників літаючий автомат Калашнікова.

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Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Таку зброю поставила на озброєння ЗСУ група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря, як безпілотник, що літає. У середині серпня такий комплекс уперше атакував позиції російських військ, — зазначає видання.

Зазначається, що такий літаючий автомат може керуватися із захищеної позиції за кілька кілометрів від оператора.

Експерт BILD Юліан Репке наголошує, що в такій розробці найскладніше — стабілізувати АК-47 під час стрільби, щоб дрон не відхилявся через віддачу і не було великого розкиду.