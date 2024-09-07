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Ракурс
ЗСУ встановили автомат АК-47 на безпілотну платформу, скріншот відео

«Літаючий автомат» вперше застосували ЗСУ проти рашистів (ВІДЕО)

7 вер 2024, 14:14
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Українські військові вперше застосували проти російських загарбників літаючий автомат Калашнікова.


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Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Таку зброю поставила на озброєння ЗСУ група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря, як безпілотник, що літає. У середині серпня такий комплекс уперше атакував позиції російських військ, — зазначає видання.

Зазначається, що такий літаючий автомат може керуватися із захищеної позиції за кілька кілометрів від оператора.

Фото: Bild

Експерт BILD Юліан Репке наголошує, що в такій розробці найскладніше — стабілізувати АК-47 під час стрільби, щоб дрон не відхилявся через віддачу і не було великого розкиду.

Поки що неясно, наскільки ефективно така зброя, чи поставлять її на серійне виробництво та в якому обсязі, — додає видання.

Джерело: Ракурс


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