Португалия передала Украине вертолеты Ка-32. Фото: Минобороны Португалии

https://racurs.ua/n199088-portugaliya-peredala-ukraine-vertolety-ka-32-foto.html

Ракурс

Португалія передала Україні обіцяні пожежні гелікоптери Ка-32.

.

Міністерство оборони Португалії відправило до України ці перші вертольоти 6 вересня. Їх у розібраному вигляді завантажили у вантажівки в Понте-де-Сор. Про це повідомило видання Sicnoticias.

Зазначається, що ці вертольоти українці зможуть використовуватися військовими структурами для різноманітних завдань.

В португальському уряді заявили, що через MDN спільно з Міністерством внутрішніх справ погодили транспортування гелікоптерів з українським посольством у Лісабоні та Міноборони України.

Як відомо, гелікоптер Ка-32 — це багатоцільовий вертоліт, розроблений в СРСР на базі військового Ка-27. Він призначений для виконання різноманітних завдань: транспортування вантажів, проведення рятувальних операцій, боротьба з пожежами, а також виконання будівельних і монтажних робіт.

Нагадаємо, упродовж липня 2024 року ГУР Міноборони уразило три російські вертольоти на території рф. Два вертольоти Мі-28 і Ка-226 були атакувані 21 липня в Томліні Московської області. Ще один гелікоптер Мі-8 уразили в Самарі.