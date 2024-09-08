Ракурсhttps://racurs.ua/
FPV-дрон сбил редкий российский БПЛА «Мерлин-ВР». Скриншот с видео
Гвардейцы сбили редкий российский БПЛА «Мерлин-ВР» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199091-gvardeycy-sbili-redkiy-rossiyskiy-bpla-merlin-vr-video.htmlРакурс
Російська армія втратила рідкісний російський безпілотник «Мерлін-ВР».
.
На Лимано-Купʼянському напрямку бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» перемогли російський безпілотник FPV-дроном. Про це Національна гвардія України 8 вересня повідомила у Telegram.
На опублікованих військовими кадрами видно, як український FPV-дрон наздоганяє «Мерліна» впритул і лише за мить до вибуху зв’язок втрачається.
Як відомо, «Мерлін-ВР» — російський гібридний експериментальний розвідувальний безпілотник. Свого часу окупанти називали його «технологічним проривом» через ніби-то безшумність, покращену оптику і дальність польоту.
Нагадаємо, у червні Сили оборони України застосовували літак Як-52 для перехоплення російського розвідувального безпілотника Zala над Миколаївською областю. При цьому сама повітряна машина не мала на борту озброєння, а роль стрілка виконував другий льотчик.
Загрузка...