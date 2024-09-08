FPV-дрон збив рідкісний російський БпЛА «Мерлін-ВР». Скріншот з відео

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Ракурс

Російська армія втратила рідкісний російський безпілотник «Мерлін-ВР».

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На Лимано-Купʼянському напрямку бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» перемогли російський безпілотник FPV-дроном. Про це Національна гвардія України 8 вересня повідомила у Telegram.

На опублікованих військовими кадрами видно, як український FPV-дрон наздоганяє «Мерліна» впритул і лише за мить до вибуху зв’язок втрачається.

Як відомо, «Мерлін-ВР» — російський гібридний експериментальний розвідувальний безпілотник. Свого часу окупанти називали його «технологічним проривом» через ніби-то безшумність, покращену оптику і дальність польоту.

Нагадаємо, у червні Сили оборони України застосовували літак Як-52 для перехоплення російського розвідувального безпілотника Zala над Миколаївською областю. При цьому сама повітряна машина не мала на борту озброєння, а роль стрілка виконував другий льотчик.