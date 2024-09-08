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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Николаевке, фото: ГСЧС

В Донецкой области из-под завалов отеля деблокировали тела двух погибших (ФОТО, ВИДЕО)

8 сен 2024, 15:35
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Російські загарбники вчора, 7 вересня, ввечері завдали авіаудару по місту Миколаївка Краматорського району Донецької області.


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В результаті було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю, повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено, — зазначили у відомстві.

Источник: Ракурс


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