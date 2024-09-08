Російські загарбники вчора, 7 вересня, ввечері завдали авіаудару по місту Миколаївка Краматорського району Донецької області.

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В результаті було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю, повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено, — зазначили у відомстві.