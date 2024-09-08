Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Николаевке, фото: ГСЧС
В Донецкой области из-под завалов отеля деблокировали тела двух погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n199092-v-doneckoy-oblasti-iz-pod-zavalov-otelya-deblokirovali-tela-dvuh-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 вересня, ввечері завдали авіаудару по місту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
.
В результаті було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю, повідомляє прес-служба ДСНС.
Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено, — зазначили у відомстві.
Загрузка...