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Наслідки російського авіаудару по Миколаївці, фото: ДСНС
На Донеччині з-під завалів готелю деблокували тіла двох загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199092-na-donechchyni-z-pid-zavaliv-gotelu-deblokuvaly-tila-dvoh-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 вересня, ввечері завдали авіаудару по місту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
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В результаті було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю, повідомляє прес-служба ДСНС.
Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено, — зазначили у відомстві.