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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Миколаївці, фото: ДСНС

На Донеччині з-під завалів готелю деблокували тіла двох загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

8 вер 2024, 15:35
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Російські загарбники вчора, 7 вересня, ввечері завдали авіаудару по місту Миколаївка Краматорського району Донецької області.


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В результаті було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю, повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено, — зазначили у відомстві.

Джерело: Ракурс


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