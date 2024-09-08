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Ракурс
Последствия взрыва в Голосеевском районе Киева, фото: КМВА

Взрыв в Голосеевском районе не связан с работой систем газоснабжения — КГГА

8 сен 2024, 17:03
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Вибух, який сьогодні, 8 вересня, стався у Голосіївському районі Києва, не повʼязаний з роботою систем газопостачання — будівля не була газифікована.


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Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі КМДА.

До аварійної служби «Київгазу» надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух не газифікована, — наголосили в КМДА.

На місті події продовжують працювати екстрені служи.

Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування, — додали в КМДА.

Сьогодні на території АТП в Голосіївському районі Києва стався вибух техногенного походження. Внаслідок чого була частково зруйнована двоповерхова будівля 40×100 м. Повідомлялося про двох загиблих та ймовірність перебування людей під завалами.

Наслідки вибуху у Голосіївському районі Києва, фото: КМВА

Источник: Ракурс


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