Вибух у Голосіївському районі не повʼязаний з роботою систем газопостачання — КМДАhttps://racurs.ua/ua/n199095-vybuh-u-golosiyivskomu-rayoni-ne-pov-yazanyy-z-robotou-system-gazopostachannya-kmda.htmlРакурс
Вибух, який сьогодні, 8 вересня, стався у Голосіївському районі Києва, не повʼязаний з роботою систем газопостачання — будівля не була газифікована.
Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі КМДА.
До аварійної служби «Київгазу» надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух не газифікована, — наголосили в КМДА.
На місті події продовжують працювати екстрені служи.
Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування, — додали в КМДА.
Сьогодні на території АТП в Голосіївському районі Києва стався вибух техногенного походження. Внаслідок чого була частково зруйнована двоповерхова будівля 40×100 м. Повідомлялося про двох загиблих та ймовірність перебування людей під завалами.