Вибух прогримів на підприємстві у Києві. Фото: ДСНС

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У Києві в неділю, 8 вересня, пролунав вибух.

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Вибух пролунав у Голосіївському районі і він не був пов’язаний з обстрілом. Тривога в столиці не оголошувалася. Вибух стався на автотранспортному підприємстві. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Зазначається, що це був вибух наразі невідомого походження. Частково була зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі не було, але під завалами можуть бути люди.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що на місці події працюють 31 рятувальник і вісім одиниць техніки.

Київська міська військова адміністрація поінформувала про те, що попередньо відомо про загиблих.

Нагадаємо, на Омському нафтопереробному заводі в росії прогримів вибух, який вивів з ладу майже половину потужностей підприємства. Внаслідок інциденту зазнала пошкоджень і була зупинена найбільш продуктивна на заводі установка первинної переробки нафти АВТ-11.