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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Полтаве 8 сентября, фото: ГСЧС

Трое пострадавших в результате российского ракетного удара по Полтаве умерли в больницах

8 сен 2024, 17:50
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У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня.


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Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Таким чином, кількість загиблих збільшилась до 58.

Нагадаємо, 3 вересня рашисти завдали вдарили двома балістичними ракетами по Інституту зв’язку в Полтаві. 5 вересня на місці удару були завершені аварійно-рятувальні роботи. Тоді кількість загиблих становила 55, травмованих 328 (з них 38 перебували у важкому стані, 27 — у реанімації).

Источник: Ракурс


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