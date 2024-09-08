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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Полтаві 8 вересня, фото: ДСНС

Троє постраждалих внаслідок російського ракетного у удару по Полтаві померли в лікарнях

8 вер 2024, 17:50
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У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня.


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Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Таким чином, кількість загиблих збільшилась до 58.

Нагадаємо, 3 вересня рашисти завдали вдарили двома балістичними ракетами по Інституту зв’язку в Полтаві. 5 вересня на місці удару були завершені аварійно-рятувальні роботи. Тоді кількість загиблих становила 55, травмованих 328 (з них 38 перебували у важкому стані, 27 — у реанімації).

Джерело: Ракурс


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