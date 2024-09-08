Троє постраждалих внаслідок російського ракетного у удару по Полтаві померли в лікарнях

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Наслідки російського ракетного удару по Полтаві 8 вересня, фото: ДСНС
Троє постраждалих внаслідок російського ракетного у удару по Полтаві померли в лікарняхhttps://racurs.ua/ua/n199096-troie-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-u-udaru-po-poltavi-pomerly-v-likarnyah.htmlРакурс
У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня.
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Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Таким чином, кількість загиблих збільшилась до 58.
Нагадаємо, 3 вересня рашисти завдали вдарили двома балістичними ракетами по Інституту зв’язку в Полтаві. 5 вересня на місці удару були завершені аварійно-рятувальні роботи. Тоді кількість загиблих становила 55, травмованих 328 (з них 38 перебували у важкому стані, 27 — у реанімації).
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