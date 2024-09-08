Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Николаевки, фото: Донецкая областная прокуратура

Погибшие в гостинице в Николаевке были волонтерами, приехавшими стерилизовать бездомных животных — прокуратура

8 сен 2024, 18:16
999

Російські загарбники вчора, 7 вересня, близько 22.00 завдали авіаудару по місту Миколаївка Краматорського району Донецької області.


.

В результаті сталося руйнування будівлі місцевого готелю, де в той час перебували цивільні. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Наразі з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років, які приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин, — зазначають у прокуратурі.

За попередньою інформацією, удар по місту було завдано авіабомбами «ФАБ-250» з «УМПК».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Миколаївки, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров