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Наслідки російського обстрілу Миколаївки, фото: Донецька обласна прокуратура
Загиблі в готелі у Миколаївці були волонтерами, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин — прокуратураhttps://racurs.ua/ua/n199097-zagybli-v-goteli-u-mykolayivci-buly-volonteramy-yaki-pryyihaly-sterylizuvaty-bezprytulnyh.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 вересня, близько 22.00 завдали авіаудару по місту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
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В результаті сталося руйнування будівлі місцевого готелю, де в той час перебували цивільні. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Наразі з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років, які приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин, — зазначають у прокуратурі.
За попередньою інформацією, удар по місту було завдано авіабомбами «ФАБ-250» з «УМПК».
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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