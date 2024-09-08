Наслідки російського обстрілу Миколаївки, фото: Донецька обласна прокуратура

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Російські загарбники вчора, 7 вересня, близько 22.00 завдали авіаудару по місту Миколаївка Краматорського району Донецької області.

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В результаті сталося руйнування будівлі місцевого готелю, де в той час перебували цивільні. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Наразі з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років, які приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин, — зазначають у прокуратурі.

За попередньою інформацією, удар по місту було завдано авіабомбами «ФАБ-250» з «УМПК».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).