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Ракурс
Рашисты атаковали дроном маршрутное такси в Херсоне.

В Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на маршрутку, есть пострадавшие

8 сен 2024, 19:23
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У Херсоні сьогодні, 8 вересня, четверо пасажирів маршрутного таксі постраждали через атаку російського безпілотника.


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Подія сталася у Дніпровському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це — чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років. Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці, — зазначив Прокудін.

Усі потерпілі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

Источник: Ракурс


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