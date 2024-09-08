У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку, є постраждалі

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Рашисти атакували дроном маршрутне таксі у Херсоні, фото:
У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку, є постраждаліhttps://racurs.ua/ua/n199099-u-hersoni-rosiyskyy-dron-skynuv-vybuhivku-na-marshrutku-ie-postrajdali.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 8 вересня, четверо пасажирів маршрутного таксі постраждали через атаку російського безпілотника.
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Подія сталася у Дніпровському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Це — чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років. Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці, — зазначив Прокудін.
Усі потерпілі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.