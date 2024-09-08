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Ракурс
Рашисти атакували дроном маршрутне таксі у Херсоні, фото:

У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку, є постраждалі

8 вер 2024, 19:23
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У Херсоні сьогодні, 8 вересня, четверо пасажирів маршрутного таксі постраждали через атаку російського безпілотника.


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Подія сталася у Дніпровському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це — чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років. Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці, — зазначив Прокудін.

Усі потерпілі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

Джерело: Ракурс


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