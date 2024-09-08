Последствия российского ракетного удара по Полтаве, фото: «Красный крест»

https://racurs.ua/n199105-220-ranenyh-ostautsya-v-bolnicah-posle-rossiyskogo-udara-po-poltave-zelenskiy.html

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На лікуванні в стаціонарі після російського ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві 3 вересня досі перебувають 220 поранених, серед яких є дуже тяжкі.

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Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що початок місяця був позначений жорстокими російськими ударами.

Лише після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених. Серед них є й важкі, дуже важкі поранені, — наголосив Зеленський. — Дякую всім лікарям, усім медичним сестричкам, які стараються дуже допомогти, стараються зберегти якнайбільше життів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Полтаві зросла до 58 — лікарнях померли троє постраждалих.