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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Полтаве, фото: «Красный крест»

220 раненых остаются в больницах после российского удара по Полтаве — Зеленский

8 сен 2024, 21:58
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На лікуванні в стаціонарі після російського ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві 3 вересня досі перебувають 220 поранених, серед яких є дуже тяжкі.


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Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що початок місяця був позначений жорстокими російськими ударами.

Лише після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених. Серед них є й важкі, дуже важкі поранені, — наголосив Зеленський. — Дякую всім лікарям, усім медичним сестричкам, які стараються дуже допомогти, стараються зберегти якнайбільше життів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Полтаві зросла до 58 — лікарнях померли троє постраждалих.

Источник: Ракурс


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