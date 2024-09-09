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Ракурс
Оккупанты атаковали Харьков КАБами, возник пожар. Фото: Олег Синегубов

Оккупанты атаковали Харьков КАБами — есть разрушения

9 сен 2024, 08:20
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Війська росії завдали ударів по Харкову.


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У ніч на 9 вересня загарбники атакували обласний центр кількома керованими авіабомбами. Один із КАБів пошкодив приватні житлові будинки в Київському районі. Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

А керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що, крім Київського району, влучання зафіксували й у Малоданилівській громаді. Обстріл пошкодив чотири приватних будинки.

Попередньо відомо, що ніхто не загинув та не постраждав.

Нагадаємо, 8 серпня російські окупанти завдали ударів по житловому сектору міста Дергачі Харківського району. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 13 постраждали.

Источник: Ракурс


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