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Наслідки російського обстрілу Дергачів, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по житловому сектору міста Дергачі на Харківщині — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199104-rashysty-vdaryly-po-jytlovomu-sektoru-mista-dergachi-na-harkivschyni-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, вдень завдав ударів по житловому сектору міста Дергачі Харківського району.
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В результаті одна людина загинула, ще 13 постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню. Пошкоджені щонайменше вісім будинків, — зазначив він.
Прес-служба ДСНС повідомила, що внаслідок обстрілу Дергачів сталися кілька пожеж, загорілися три житлові будинки на площі понад 200 кв. м. О 19.32 усі осередки займання були ліквідовані.
На місці працювали 30 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС. Піротехнічні підрозділи обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.