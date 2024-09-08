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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Дергачів, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по житловому сектору міста Дергачі на Харківщині — загинула людина (ФОТО)

8 вер 2024, 21:38
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Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, вдень завдав ударів по житловому сектору міста Дергачі Харківського району.


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В результаті одна людина загинула, ще 13 постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню. Пошкоджені щонайменше вісім будинків, — зазначив він.

Прес-служба ДСНС повідомила, що внаслідок обстрілу Дергачів сталися кілька пожеж, загорілися три житлові будинки на площі понад 200 кв. м. О 19.32 усі осередки займання були ліквідовані.

На місці працювали 30 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС. Піротехнічні підрозділи обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Наслідки російського обстрілу Дергачів, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дергачів, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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