Окупанти атакували Харків КАБами, виникла пожежа. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n199106-okupanty-atakuvaly-harkiv-kabamy-ie-ruynuvannya.html

Ракурс

Війська росії завдали ударів по Харкову.

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У ніч на 9 вересня загарбники атакували обласний центр кількома керованими авіабомбами. Один із КАБів пошкодив приватні житлові будинки в Київському районі. Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

А керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що, крім Київського району, влучання зафіксували й у Малоданилівській громаді. Обстріл пошкодив чотири приватних будинки.

Попередньо відомо, що ніхто не загинув та не постраждав.

Нагадаємо, 8 серпня російські окупанти завдали ударів по житловому сектору міста Дергачі Харківського району. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 13 постраждали.