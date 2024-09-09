Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ПВО ночью уничтожило над Украиной шесть из восьми «Шахедов». Фото: Генштаб

ПВО ночью уничтожила над Украиной шесть из восьми «Шахедов»

9 сен 2024, 09:49
999

Ракетну та дронову атаку відбивали українські оборонці минулої ночі.


.

У ніч на 9 вересня противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області рф та окупованої Донеччини. Також з Курщини ворог запускав вісім ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомив у Telegram.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та шість «Шахедів».

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України. Ймовірно, це сталося під впливом засобів РЕБ. Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, вночі 9 вересня росіяни запускали безпілотники з Курської області рф. Після опівночі ці баражуючі боєприпаси заходили на Київ кількома хвилями. Це була пʼята повітряна атака на столицю з початку вересня. ППО знищила всі «Шахеди» на підступах до міста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров