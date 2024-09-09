ППО вночі знищила над Україною шість із восьми «Шахедів». Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n199109-ppo-vnochi-znyschyla-nad-ukrayinou-shist-iz-vosmy-shahediv.html

Ракурс

Ракетну та дронову атаку відбивали українські оборонці минулої ночі.

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У ніч на 9 вересня противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області рф та окупованої Донеччини. Також з Курщини ворог запускав вісім ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомив у Telegram.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та шість «Шахедів».

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України. Ймовірно, це сталося під впливом засобів РЕБ. Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, вночі 9 вересня росіяни запускали безпілотники з Курської області рф. Після опівночі ці баражуючі боєприпаси заходили на Київ кількома хвилями. Це була пʼята повітряна атака на столицю з початку вересня. ППО знищила всі «Шахеди» на підступах до міста.