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Новый лесной пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС
Новый лесной пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне — привлекли 400 спасателейhttps://racurs.ua/n199119-novyy-lesnoy-pojar-vspyhnul-v-chernobylskoy-zone-privlekli-400-spasateley.htmlРакурс
Нова лісова пожежа виникла на території Київської області.
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На місці події працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. До ліквідації пожежі також залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники відзначають, що через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують території.
У ДСНС переконують, що радіаційний фон у нормі.
Речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі «Українській правді» відзначила, що знову горить у Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там вже була пожежа, але той осередок загасили. А це уже виник новий осередок в іншому місці, ліквідація якого триває другу добу.
Нагадаємо, 8 вересня у Києві сталися 13 пожеж в екосистемах на площі 17 тис. 187 кв. м. У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що це катастрофа для української природи.
Джерело: «Українська правда»
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