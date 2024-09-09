Нова лісова пожежа спалахнула в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199119-nova-lisova-pojeja-spalahnula-v-chornobylskiy-zoni-zaluchyly-400-ryatuvalnykiv.html

Ракурс

Нова лісова пожежа виникла на території Київської області.

.

На місці події працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. До ліквідації пожежі також залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники відзначають, що через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують території.

У ДСНС переконують, що радіаційний фон у нормі.

Речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі «Українській правді» відзначила, що знову горить у Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там вже була пожежа, але той осередок загасили. А це уже виник новий осередок в іншому місці, ліквідація якого триває другу добу.

Нагадаємо, 8 вересня у Києві сталися 13 пожеж в екосистемах на площі 17 тис. 187 кв. м. У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що це катастрофа для української природи.

Джерело: «Українська правда»