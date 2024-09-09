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28-летний житель женился на своей 40-летней теще, чтобы выехать за границу
28-летний житель женился на своей 40-летней теще, чтобы выехать за границуhttps://racurs.ua/n199135-28-letniy-jitel-jenilsya-na-svoey-40-letney-tesche-chtoby-vyehat-za-granicu.htmlРакурс
Прикордонники затримали 28-річного жителя Рівненщини, який одружився зі своєю 40-річною тещею, щоб виїхати за кордон. Жінка має інвалідність І групи.
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Про це пресслужба Державної прикордонної служби повідомила 9 вересня. За версією «молодят», їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього.
Однак прикордонники виявили, що реальна дружина чоловіка днем раніше виїхала за кордон. Слідом за нею вирушили й родичі.
Безуспішно. Долю випробували вдруге, вже в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися, — зазначили прикордонники.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Національної поліції.
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