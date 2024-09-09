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Ракурс
28-річний рівнянин одружився зі своєю 40-річною тещею, щоб виїхати за кордон

28-річний рівнянин одружився зі своєю 40-річною тещею, щоб виїхати за кордон

9 вер 2024, 20:20
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Прикордонники затримали 28-річного жителя Рівненщини, який одружився зі своєю 40-річною тещею, щоб виїхати за кордон. Жінка має інвалідність І групи.


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Про це пресслужба Державної прикордонної служби повідомила 9 вересня. За версією «молодят», їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього.

Однак прикордонники виявили, що реальна дружина чоловіка днем раніше виїхала за кордон. Слідом за нею вирушили й родичі.

Безуспішно. Долю випробували вдруге, вже в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися, — зазначили прикордонники.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Національної поліції.

Джерело: Ракурс


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