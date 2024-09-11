137 тыс. военных преступлений совершили россияне — Зеленскийhttps://racurs.ua/n199195-137-tys-voennyh-prestupleniy-sovershili-rossiyane-zelenskiy.htmlРакурс
Російські окупанти за період повномасштабного вторгнення в Україну скоїли 137 тис. воєнних злочинів і вироків по них має бути не менше.
Про це під час міжнародної конференції високого рівня «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об'єкти» заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».
137 тисяч — саме стільки воєнних злочинів скоєно росією на даний момент. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України і українців. І це означає, що вироків має бути не менше, — наголосив Зеленський.
Зеленський, звертаючись до учасників конференції, наголосив, що слово «справедливість» різними мовами світу звучить по різному, але повинно сприйматися всюди однаково.
Кожен народ усвідомлює, якою є ціна справедливості. У кожній державі, яка по справжньому поважає життя людини та міжнародне право, просто не може не бути справедливості. Я підкреслю, у кожній державі, незалежно від того, як прописано її національне законодавство, які міжнародні договори нею ратифіковані та чи набув чинності на території цієї чи іншої держави Римський статут, — додав він.
Джерело: «Укрінформ»