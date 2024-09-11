Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199195-137-tys-voiennyh-zlochyniv-skoyily-rosiyany-zelenskyy.html

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Російські окупанти за період повномасштабного вторгнення в Україну скоїли 137 тис. воєнних злочинів і вироків по них має бути не менше.

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Про це під час міжнародної конференції високого рівня «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об'єкти» заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

137 тисяч — саме стільки воєнних злочинів скоєно росією на даний момент. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України і українців. І це означає, що вироків має бути не менше, — наголосив Зеленський.

Зеленський, звертаючись до учасників конференції, наголосив, що слово «справедливість» різними мовами світу звучить по різному, але повинно сприйматися всюди однаково.

Кожен народ усвідомлює, якою є ціна справедливості. У кожній державі, яка по справжньому поважає життя людини та міжнародне право, просто не може не бути справедливості. Я підкреслю, у кожній державі, незалежно від того, як прописано її національне законодавство, які міжнародні договори нею ратифіковані та чи набув чинності на території цієї чи іншої держави Римський статут, — додав він.

Джерело: «Укрінформ»