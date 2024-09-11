Сын главного раввина Украины погиб на фронте

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Сын Главного раввина Украины Моше Асмана Матитьягу (Антон) Самборский погиб на фронте, фото: Моше Асман
Сын главного раввина Украины погиб на фронтеhttps://racurs.ua/n199202-syn-glavnogo-ravvina-ukrainy-pogib-na-fronte.htmlРакурс
Захищаючи Україну загинув син Головного рабина України Моше Асмана Матітьягу (Антон) Самборський.
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Про це Моше Асман повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.
Прощання з військовим відбудеться завтра, 12 вересня, о 13.00 у Центральній синагозі Києва. Після прощання, буде організовано супроводжуючий кортеж для поховання на єврейському цвинтарі.
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