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Сын Главного раввина Украины Моше Асмана Матитьягу (Антон) Самборский погиб на фронте, фото: Моше Асман

Сын главного раввина Украины погиб на фронте

11 сен 2024, 20:39
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Захищаючи Україну загинув син Головного рабина України Моше Асмана Матітьягу (Антон) Самборський.


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Про це Моше Асман повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Прощання з військовим відбудеться завтра, 12 вересня, о 13.00 у Центральній синагозі Києва. Після прощання, буде організовано супроводжуючий кортеж для поховання на єврейському цвинтарі.

Источник: Ракурс


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