Син головного рабина України загинув на фронті

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Син Головного рабина України Моше Асмана Матітьягу (Антон) Самборський загинув на фронті, фото: Моше Асман
Син головного рабина України загинув на фронтіhttps://racurs.ua/ua/n199202-syn-golovnogo-rabyna-ukrayiny-zagynuv-na-fronti.htmlРакурс
Захищаючи Україну загинув син Головного рабина України Моше Асмана Матітьягу (Антон) Самборський.
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Про це Моше Асман повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.
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