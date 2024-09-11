Син головного рабина України загинув на фронті

Син Головного рабина України Моше Асмана Матітьягу (Антон) Самборський загинув на фронті, фото: Моше Асман

https://racurs.ua/ua/n199202-syn-golovnogo-rabyna-ukrayiny-zagynuv-na-fronti.html

Ракурс

Захищаючи Україну загинув син Головного рабина України Моше Асмана Матітьягу (Антон) Самборський.

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Про це Моше Асман повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Прощання з військовим відбудеться завтра, 12 вересня, о 13.00 у Центральній синагозі Києва. Після прощання, буде організовано супроводжуючий кортеж для поховання на єврейському цвинтарі.