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На фронті загинув чоловік, сім'я якого загинули після влучання російської ракети в житловий будинок в Одесі
На фронті загинув чоловік, сім’я якого загинула після влучання російської ракети в житловий будинок в Одесіhttps://racurs.ua/ua/n189042-na-fronti-zagynuv-cholovik-sim-ya-yakogo-zagynuly-pislya-vluchannya-rosiyskoyi-rakety-v-jytlovyy.htmlРакурс
Загинув чоловік, дружина якого з дитиною загинули у 2022 році після влучання російської ракети в житловий будинок в Одесі.
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Юрій Глодан загинув на фронті. Він воював у лавах ЗСУ до яких приєднався після того, як у його родину прийшов «руський мир».
Про це повідомив його колега Олександр Яковенко із посиланням на друзів чоловіка.
Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю родину. Юра — чоловік, батько, воїн, пекар та колега у проекті Make My Cake, Одеса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської — той день був його першим вихідним, він вийшов у магазин, коли повернувся, його світ було зруйновано.
23 квітня 2022 року до його родини прийшов «руський мир» — російська ракета зруйнувала житловий комплекс «Тірос» в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили — це родина Юрія.
Він вчинив як гідна людину української нації — пішов до ЗСУ, спочатку Азов, потім 3-я штурмова. Сьогодні дізнався, що він загинув, боронячи свою країну. Світла пам’ять, людина з великим серцем, — написав у Фейсбуці Олександр.
Він уточнив, що офіційного висновку ще немає. Глодан вважається зниклим безвісти з 12 вересня.
Загиблого чоловіка, як пишуть, упізнали за хрестиком.
Ми були дуже щасливими, коли вона народилася, — розповідав Юрій про дружину після її загибелі. — Я був у пологовому будинку, коли вона народила. Мені дуже важко зараз усвідомлювати, що моєї доньки та дружини вже немає. Весь мій світ знищила російська ракета.
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