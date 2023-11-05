На фронті загинув чоловік, сім'я якого загинули після влучання російської ракети в житловий будинок в Одесі

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Загинув чоловік, дружина якого з дитиною загинули у 2022 році після влучання російської ракети в житловий будинок в Одесі.

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Юрій Глодан загинув на фронті. Він воював у лавах ЗСУ до яких приєднався після того, як у його родину прийшов «руський мир».

Про це повідомив його колега Олександр Яковенко із посиланням на друзів чоловіка.

Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю родину. Юра — чоловік, батько, воїн, пекар та колега у проекті Make My Cake, Одеса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської — той день був його першим вихідним, він вийшов у магазин, коли повернувся, його світ було зруйновано.

23 квітня 2022 року до його родини прийшов «руський мир» — російська ракета зруйнувала житловий комплекс «Тірос» в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили — це родина Юрія.

Він вчинив як гідна людину української нації — пішов до ЗСУ, спочатку Азов, потім 3-я штурмова. Сьогодні дізнався, що він загинув, боронячи свою країну. Світла пам’ять, людина з великим серцем, — написав у Фейсбуці Олександр.

Він уточнив, що офіційного висновку ще немає. Глодан вважається зниклим безвісти з 12 вересня.

Загиблого чоловіка, як пишуть, упізнали за хрестиком.