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США нададуть Україні новий пакет підтримки на загальну суму понад 700 млн дол.
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Про це сьогодні, 11 вересня, під час прес-конференції у Києві повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
За його словами, ця допомога включатиме:
- 325 млн дол., які будуть спрямовані на відновлення української енергетики та електромереж, що дозволить відновити потужності енергосистеми, забезпечити резервне живлення у надзвичайних ситуаціях та посилити фізичний захист енергетичної інфраструктури;
- 290 млн дол. на гуманітарну підтримку українців, які були змушені залишити свої домівки;
- 102 млн дол. на гуманітарне розмінування, щоб допомогти очистити територію від мін та боєприпасів.
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