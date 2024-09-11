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Украина получит новый пакет военной помощи США, фото: U.S. Department of State

Новый пакет помощи от США объявил Блинкен

11 сен 2024, 21:16
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США нададуть Україні новий пакет підтримки на загальну суму понад 700 млн дол.


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Про це сьогодні, 11 вересня, під час прес-конференції у Києві повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, ця допомога включатиме:

  • 325 млн дол., які будуть спрямовані на відновлення української енергетики та електромереж, що дозволить відновити потужності енергосистеми, забезпечити резервне живлення у надзвичайних ситуаціях та посилити фізичний захист енергетичної інфраструктури;
  • 290 млн дол. на гуманітарну підтримку українців, які були змушені залишити свої домівки;
  • 102 млн дол. на гуманітарне розмінування, щоб допомогти очистити територію від мін та боєприпасів.

Источник: Ракурс


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