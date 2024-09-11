Україна отримає новий пакет військової допомоги від США, фото: U.S. Department of State

https://racurs.ua/ua/n199203-novyy-paket-dopomogy-vid-ssha-ogolosyv-blinken.html

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США нададуть Україні новий пакет підтримки на загальну суму понад 700 млн дол.

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Про це сьогодні, 11 вересня, під час прес-конференції у Києві повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, ця допомога включатиме: