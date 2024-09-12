Ночная атака «шахедов» привела к пожару на складе с мебелью в Хмельницкой области

На Хмельнитчине из-за атаки «шахедов» вспыхнул пожар, фото: PxHere

https://racurs.ua/n199210-nochnaya-ataka-shahedov-privela-k-pojaru-na-sklade-s-mebelu-v-hmelnickoy-oblasti.html

Ракурс

На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 12 вересня, знищили 10 ворожих безпілотників типу «Шахед».

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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу «Shahed». Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували «шахедами» цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Є низка поранених, у місті критична ситуація з енергозабезпеченням.