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Ракурс
На Хмельнитчине из-за атаки «шахедов» вспыхнул пожар, фото: PxHere

Ночная атака «шахедов» привела к пожару на складе с мебелью в Хмельницкой области

12 сен 2024, 09:41
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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 12 вересня, знищили 10 ворожих безпілотників типу «Шахед».


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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу «Shahed». Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували «шахедами» цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Є низка поранених, у місті критична ситуація з енергозабезпеченням.

Источник: Ракурс


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