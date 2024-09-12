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Ракурс
На Хмельниччині через атаку «шахедів» спалахнула пожежа, фото: PxHere

Нічна атака «шахедів» призвела до пожежі на складі з меблями на Хмельниччині

12 вер 2024, 09:41
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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 12 вересня, знищили 10 ворожих безпілотників типу «Шахед».


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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу «Shahed». Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували «шахедами» цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Є низка поранених, у місті критична ситуація з енергозабезпеченням.

Джерело: Ракурс


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