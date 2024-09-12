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На Донеччині внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом отримувало воду місто Покровськ.
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Відновити її роботу наразі неможливо. Про це сьогодні, 12 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, ведуться роботи над вирішенням цієї проблеми. Зокрема:
- вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок;
- у громаді організовано підвезення питної води і встановлено вісім установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.
Він додав, що в місті Родинському Покровської громади водопостачання триває.
Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуація — єдиний правильний вибір для цивільних! — наголосив Філашкін.
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