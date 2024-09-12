Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине 12 сентября возобновляются отключения электроэнергии
Отключения электроэнергии возвращаются из-за облачной погоды — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n199217-otklucheniya-elektroenergii-vozvraschautsya-iz-za-oblachnoy-pogody-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 12 вересня, поновлюються відключення електроенергії.
.
У низці областей діятиме одна черга відключень. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
З 13.00 до 00.00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень.
В «Укренерго» зазначають, що причинами запровадження обмежень є:
- зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду;
- падіння генерації на ТЕС.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...