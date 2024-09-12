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Ракурс
В Україні 12 вересня поновлюються відключення електроенергії

Відключення електроенергії повертаються через хмарну погоду — Укренерго

12 вер 2024, 13:16
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В Україні сьогодні, 12 вересня, поновлюються відключення електроенергії.


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У низці областей діятиме одна черга відключень. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

З 13.00 до 00.00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень.

В «Укренерго» зазначають, що причинами запровадження обмежень є:

  • зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду;
  • падіння генерації на ТЕС.

Джерело: Ракурс


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